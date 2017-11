Premiera in administratia locala din Romania: Primaria Sectorului 1 va achizitiona autoturisme electrice

Primaria Sectorului 1 va cumpara, pentru innoirea parcului auto, autoturisme nepoluante si “prietenoase” cu mediul inconjurator, transmit, marti, reprezentantii institutiei, intr-un comunicat.

La propunerea edilului Dan Tudorache, Consiliul Local Sector 1 a aprobat, in sedinta de astazi, achizitionarea, de administratia locala, de autovehicule electrice. Este vorba atat de autoturisme, cat si de autotutilitare. In plus, va fi achizitionata si infrastructura de incarcare necesara acestora.

“Masinile electrice sunt de departe autoturismele viitorului. Din grija pentru mediu, Primaria Sectorului 1 va achizitiona, pentru innoirea parcului auto al institutiei, masini electrice, suta la suta ecologice. Astfel, ne aliniem normelor europene in materie si protejam sanatatea noastra si a generatiilor viitoare”, a declarat Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache.

Aceasta hotarare este in stransa concordanta cu tendinta de la nivelul Uniunii Europene cat si cu programul de guvernare care prevede ca, pana in anul 2020, in Romania sa fie functionale cel putin 20.000 de puncte de alimentare pentru masinile electrice. Totodata, se va extinde si Programul Rabla destinat pentru achizitia de astfel de autovehicule, astfel incat in perioada 2018-2020, peste 100.000 de romani sa beneficieze de acest program si sa achizitioneze o masina electrica. Valoarea voucherelor este de 10.000 de euro.

Avantajele masinilor electrice constau in poluare zero pe teava de esapament, risc mult mai redus de incendiu sau explozie in caz de accident, datorita lipsei de combustibili, costurile de intretinere si alimentare sunt mai mici ca in cazul combustibililor clasici, zgomotul produs in mers este mult mai redus, iar timpul de incarcare este mai mic daca operatiunea se face intr-o statie speciala.

Scopul achizitionarii unor astfel de autovehicule il constituie eliminarea treptata din mediul urban a autoturismelor care folosesc combustibili conventionali, pentru reducerea gazelor cu efect de sera, a poluarii aerului si a poluarii fonice locale.

Potrivit datelor statistice, in prezent in Romania sunt inmatriculate 430 de masini electrice.