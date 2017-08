Premiera. Avion militar intervine pentru stingerea unui incendiu de padure, in Mehedinti

Avand in vedere realitatea din teren, si anume luand in consuderare riscul de extindere a unui incendiu de padure, autoritatile au decis, duminica, trimiterea in zona – in premiera pentru o astfel de interventie- a unui avion militar.

E vorba despre o aeronava C-27 J Spartan, echipata pentru stins incendii si avand la vbord 6 containere a cate o mie de litri de apa fiecare, si care a decolat de la Baza Aeriana 90 pentru a participa la operatiunea de stingere a incendiului din Svinita, localitatea mehedinteana in care arde o padure. Conform MApN, decizia survine unui apel facut din directia Departamentului pentru Situatii de Urgenta din Ministerul Afacerilor Interne, urmare a faptului ca “este vorba despre un incendiu de padure, cu risc mare de propagare”.

sursa foto: Facebook/Ministerul Apararii Nationale