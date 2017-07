Pregatiti-va sa fiti uimiti cand o sa aflati care sunt varstele lor reale!

Fie ca urmeaza diete stricte sau folosesc creme anti-imbatranire, fie ca asa au fost construiti de la mama Natura, acesti oameni si-au conservat extraordinar de bine trupurile. Daca prima impresie este alta, veti fi extrem de uimiti sa aflati care sunt varstele reale ale acestor persoane, devenite populare pe retelele de socializare. De pilda, taiwaneza Lure Hsu – de profesie designer de locuinte – ar putea trece usor drept o studenta. Ei bine, ea a implinit recent … 42 de ani. Lure este sora actritei Sharon Hsu si are milioane de urmaritori pe Instagram. Consuma multa apa si mananca o gramada de legume. Evita bauturile care contin zahar, cum ar fi Coca-Cola, si doar bea apa si o cafea de dimineata. Graciela Alfano are 64 de ani si este gazda unui show tv din Argentina. Ea si-a castigat faima in intreaga lume datorita posturilor sale pe social media. ChuanDo Tan este din Singapore si, atentie!, are varsta de 50 de ani. Asta, desi multi ar putea crede ca nu a implinit nici macar 20. Model de meserie, ChuanDo isi petrece foarte mult timp in sala de forta si detine peste 180.000 de adepti pe Instagram. Natalie Wardell a facut furori pe Internet dupa ce a aparut intr-o fotografie alaturi de una dintre odraslele sale. Natalie este din Central Coast (Australia) si are 45 de ani, desi poate fi confundata usor cu fiicele sale, Jazmyne (21 de ani) sau Tamika (19 ani), gratie parului ei lung si blond, corpului tonifiat si pledoariei pentru rochiile mulate. La 50 de ani, Xu Min a fost etichetata de catre presa chineza o “frumusete magica”. Originara din provincia Yunnan, Xu Min are o fiica de 25 de ani, cu care este confundata adesea. Secretul acestei femei? Foloseste regulat masti faciale si merge la culcare in fiecare seara la ora 21.00.