Preferintele sexuale ale elitei nord-coreene

Statisticile PornoHub arata ca acest site clasat X este frecvent accesat din Coreea de Nord. Informatii care au adus lumina in ce privesc fantasmele ”tovarasilor” din Nord. Dar care au mai disipat mitul izolarii totale de restul lumii a acestei tari.

In cursul anilor 2016-2017 mii de accesari ale PornHub au fost facute din Coreea de Nord. Chiar daca, raportat la accesarile globale, acestea nu reprezinta decat o picatura intr-un ocean, analiza acestora permite deductii asupra preferintelor sexuale ale nord-coreenilor din esaloanele superioare ale partidului. Potrivit statisticilor furnizate de PornHub, vizitatorii nord-coreeni prefera femeile asiatice si cele mai accesate sunt materialele video cu actrite porno japoneze. Evident, intrebarea care se pune este cine in Coreea de Nord poate vizita siteuri pornografice? Turistii straini nu au acces liber la Internet si sunt supravegheati in permanenta. Coreenii de rand nu au la dispozitie decat o retea interna, Kwangmyong, care nu ofera acces la Internet. Deci, prin eliminare, numai elita nord-coreeana are acces la materiale pornografice via Internet.

Au oleaca de tehnica

Statisticile PornHub indica, pe de alta parte, ca 53% din utilizatori au accesat siteul via calculatoare, 36% via telefoane mobile si 11% via tablete. Ceea ce inseamna ca elitele nord-coreene beneficiaza de acces la Internet prin fir sau fara si lasa sa se inteleaga ca institutii guvernamentale sunt echipate cu puncte WiFi.

Dmitri Verkhoturov, observator al Sputnik Japan estimeaza ca, dincolo de faptul ca aceste date arata preferintele sexuale ale grangurilor de partid nord-coreeni, se pot trage si niste concluzii. Intai, nimic din ce este omenesc nu le este strain nici tovarasilor nord-coreeni, si nu trebuie dedus ca sunt asa de posedati de ideile comuniste si ca nu se gandesc la nimic altceva decat la lupta revolutionara si la liderul Kim Jong-un. Apoi, autoritatile supreme par sa desfaca progresiv surubul controlului asupra elitei locale, daca aceasta din urma isi permite asemenea gen de libertati, in conditiile in care codul penal nord coreean prevede cel putin un an de munca corectionala pentru transportul sau difuzarea de continut pornografic. Nu in ultimul rand, izolarea totala a elitei nord coreene pare a fi exagerata. Ea are acces la Internet si, pe cale de consecinta, este la curent cu opiniile internationale despre ce se petrece in aceasta tara.