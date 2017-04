Predoiu isi someaza colegii sa scoata la lumina afacerile cu PSD

Nemultumit de mesajele ”inconsecvente” transmise de PNL si de tratarea cu manusi a guvernarii PSD, Catalin Predoiu le-a cerut liderilor liberali sa-si declare afacerile pe care le au cu social-democratii.

”Duplicitatea interna este vazuta si din exterior, ni se reproseaza inconsecventa mesajului. Ba suntem de dreapta, ba de centru, ba de stanga. Avem nevoie de mai mult deranj la adresa PSD pentru ca oamenii din afara partidului inca ne suspecteaza ca avem o oarecare edulcoratie fata de ei. Eu as cere sa ne declaram toti liderii afacerile cu PSD, care sunt si care au. Ar fi interesant. Este normal sa vedem de ce contra PSD se ridica atat de putini lideri. Sunt lideri ai partidului care au uitat de PSD si nu ma refer doar la centru”, le-a solicitat Predoiu colegilor sai de partid, subliniind si ca doar asa poate PNL sa recastige increderea cetatenilor. Si tot pentru atingerea acestui scop Predoiu i-a indemnat pe liberali sa-si ”puna in acord faptele cu vorbele” si sa aiba grija ”sa vorbeasca acelasi lucru in locuri diferite”. Indemnurile facute de Predoiu au avut loc in timp ce liderul interimar Raluca Turcan recunostea in mod public, la Deva, ca PNL ”a fost praf” la alegerile parlamentare.