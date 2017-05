Predoiu, din nou in marsarier

Dupa ce a ratat functiile de premier si primar al Capitalei, Catalin Predoiu renunta de bunavoie si la candidatura pentru presedintia PNL.

Desi a fost primul care s-a avantat in batalia pentru sefia PNL, Predoiu da acum inapoi, inainte de participarea la cursa electorala propriu-zisa. ”Am informat membrii BPN al PNL ca am luat hotararea sa nu depun o motiune in cadrul Congresului PNL din 17 iunie”, a anuntat Predoiu pe pagina sa de Facebook. Iar motivul este unul simplu: liberalii i-au dat cu flit, fapt constatat personal de Predoiu in timp ce batea filialele PNL in lung si-n lat. ”Am inteles ca ceea ce ofer eu pentru functia de presedinte al PNL nu coincide vederilor liderilor de organizatii. Din pacate, multi si-au fixat optiunile prin semnatura in alb, fara ca textul vreunei motiuni sa fie redactat inca. Un om politic trebuie sa fie realist, cu picioarele pe pamant. Politica este arta posibilului intr-un context dat. Pentru proiectul propus de mine pentru sefia PNL, acum nu se poate!” a recunoscut resemnat Predoiu. Iar data fiind originea pedelista a lui Predoiu si faptul ca ceilalti doi candidati la presedintia partidului (Ludovic Orban si Cristian Busoi) au pedigri liberali, renuntarea lui Predoiu confirma practic o data in plus retragerea aripii Blaga in culisele PNL.

