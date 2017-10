Precizarile premierului, dupa spusele ministrului Finantelor: Incerc sa vorbesc romaneste, nu in ‘finantista’

Dupa declaratile ministrului Finantelor, pe care nu toata lumea le-a inteles, in prima faza, premierul a oferit, vineri, o “traducere”, netrecand cu vederea faptul ca exprimarea oficialului prim mentionat a fost cam alambicata.

“Ca sa fiu sincer, din ce a explicat ministrul Finantelor am inteles aproape ca dvs, doar ca norocul nostru este ca stim ca nu e asa. (…) Incerc sa vorbesc romaneste, nu in ‘finantista’ domnului ministru Misa, care, pe fond, din punct de vedere tehnic, a explicat bine, traducerea iese rau la domnia sa. Astazi, repet, dvs, cand va luati salariul, angajatorul plateste aceasta taxa, de 0, 25%. Aceasta taxa se mentine (…) Aceasta taxa este obligatorie, este o negociere si la nivel de UE (…) e responsabilitatea angajatorului pentur locul de munca”, a subliniat in prima faza Tudose, aflat la Deva.

“Nu exista nicio noua taxa (…) vor fi taxe mai putine, deci cheltuielile vor fi mai mici cu angajatii”, a subliniat vicepremierul Ciolacu, pe care premierul l-a completat “si mai putine ca numar si mai mici”.

“Este un mecanism prin care salariile raman cel putin la fel, unele vor creste”, a mai mentionat prim-ministrul.