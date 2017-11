Precizarile ministrului Justitiei, dupa recentul raport MCV

“Concluzia raportului este aceea ca Romania isi poate indeplini obiectivul ridicarii MCV-ului in actualul mandat al Comisiei, ceea ce inseamna pe parcursul anului 2018”, a anuntat Tudorel Toader, dupa publicarea recentului raport, dinspre Comisia Europeana.

Odata ce Comisia Europeana a facut publice concluziile raportului MCV, se astepta o reactie din partea oficialului guvernamental aflat in fruntea Ministerului Justitiei.

Iar Tudorel Toader a iesit intr-o declaratie de presa, spunand, printre altele, si ca “raportul constata progresele realizate in privinta majoritatii recomandarilor” – cu referire la cele 12 formulate in precedentul raport, cel din ianuarie acest an. Exemplificand, ministrul a conchis ca “in opinia noastra, recomndarile nr 2, 7 si 18 ar fi putut fi considerate ca fiind indeplinite. Codurile de conduita atat pentru parlamenari, cat si pentru ministri sunt adoptate. Agentia Nationala de Administrare a Bunurilor Indisponibizate este complet operationala”, a mai punctat seful de la MJ.