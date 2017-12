Preafericitul Daniel, prima slujire la rusi

Aflat in capitala Rusiei cu prilejul centenarului restabilirii patriarhiei ruse, Patriarhul Daniel a oficiat ieri Sfanta Liturghie in biserica manastirii Acoperamantul Maicii Domnului din Moscova. PF Daniel le-a vorbi rusilor despre lacomie.

Aceasta este prima slujba a unui Patriarh al Romaniei in asezamantul monahal din Rusia, informeaza Patriarhia Romaniei. Patriarhul Daniel a explicat ca bogatia nu este rea in sine, pentru ca este lasata de Dumnezeu, insa modul folosirii acesteia poate fi rau sau bun. Bogatia si saracia nu sunt un scop in sine, ci ele pot fi prilej de apropiere sau de indepartare de Dumnezeu si de semeni, a subliniat Parintele Patriarh Daniel.Bogatul prezentat in textul evanghelic a uitat de Dumnezeu si de semeni. Consecinta acestei actiuni are urmari in plan spiritual. Pentru ca ”se gandeste doar la sine se asigura material, dar se insingureaza spiritual”, a evidentiat Preafericirea Sa. Facand referire la bogatul lacom, nemilostiv si nemultumitor din Evanghelie, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane a spus ca el reprezinta pe orice om care a ”ajuns intr-o stare de robie a sufletului sau, printr-un atasament exclusiv de bunurile materiale limitate si trecatoare din lumea aceasta”. Iar imbogatirea spirituala in Dumnezeu prin acumularea de daruri duhovnicesti si virtuti este o alternativa la aceasta goana nebuna dupa bogatii materiale. Bogatia duhovniceasca se deprinde atunci cand ii suntem multumitori lui Dumnezeu pentru darurile primite, deoarece ”prin rugaciune, iubirea lui Dumnezeu devine bogatia sufletului nostru”, a spus PF Daniel. Patriarhul Romaniei participa, pana in 5 decembrie, la festivitatile prilejuite de implinirea a 100 de ani de la restabilirea patriarhatului in Biserica Ortodoxa Rusa.

Aceasta este a doua vizita a Preafericitului Parinte Daniel in Patriarhia Rusiei de la intronizarea sa ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Romane. Parintele Patriarh Daniel a participat acum 9 ani, in 2008, la funeraliile Patriarhului Alexei al II-lea.