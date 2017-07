Praful din casa ne poate ingrasa!

Chiar daca au o greutate insignifianta, doar trei micrograme de praf pot afecta celulele umane. Cercetatorii de la Societatea Americana de Chimie au descoperit ca anumiti compusi, numiti compusi estrogenici perturbatori (EDC), gasiti in praful din casa, pot stimula cresterea si dezvoltarea celulelor grase din organism.

Praful adunat pe suprafetele materialelor din plastic, una dintre cele 44 de probe testate in studiu, are cel mai puternic efect de producere a grasimii in organism. EDC-urile se gasesc in mod obisnuit in bunurile de consum si ajung in praful din casa, care este apoi inhalat, ingerat si absorbit prin piele. Agentia pentru Protectia Mediului din SUA estimeaza ca aproximativ 50 de miligrame de praf acasnic acumulat este consumat zilnic de copii. Dupa ce au fost colectate probe de praf din interiorul a 11 case din Carolina de Nord, 7 din acestea au declansat dezvoltarea celulelor grase si acumularea trigliceridelor. Studiul prafului din casa a evidentiat ca este nevoie de o cantitate de doar trei micrograme pentru a afecta celulele – o cantitate mult mai mica decat cea la care sunt expusi copiii zilnic. Asta se intampla in SUA, dar la capitolul mizerie, Romania a batut toate recordurile: numai in Bucuresti(ajuns pe locul 8 al celor mai prafuite orase din Europa) oamenii inghit pe an 400 de tone de praf pe kilometrul patrat.