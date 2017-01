Povestea unui esec VIP: Andreea Esca

Andreea Esca este, fara indoiala, un nume pe care-l stie tot romanul mai ales pentru ca pe toti ne roade sa aflam cu cat o plateste ProTV-ul. Dar ajungem si la asta. Deocamdata, sa apreciem cam cu cat la ora se prabuseste cariera acesteia.

Daca stai sa-i citesti biografia, ai putea crede ca avem si noi o doamna demna de un Pulitzer. Daca te uiti la tv, realizezi ca intrega cariera fulminanta a coanei Esca se rezuma la cititul expresiv de pe prompter de la 1 decemvrie 1995 si pana azi. Creatie a celebrului mogul Adrian Sarbu, Esca n-a reusit sa priceapa nimic din gandirea managerialo-afaceristica a acestuia desi i-a stat sub mustata zi de zi, o gramada de ani. Aceasta se vede mai cu seama acum, cand, in afara de postul de pseudo-stirista oferit pe viata de Sarbu, toate afacerile ei, de la fardurile Melkior la proiectele ei de presa virtuala sau nu, sunt pe butuci. Pe scurt, nu-i merge nimic. Atat de nimic, incat pana si ziarul lui Cristi Burci, Adevarul, a remarcat, ca si National, ca a ajuns, saraca, sa faca si reclama mascata, numai parale sa iasa. Si atunci, pe langa reclama nefiscalizata, ce i-a mai ramas Escai? Ei bine, decat doua preocupari majore, ca sa zicem asa, pentru ca tot e analfabetismul la putere. Prima, si aia vizibila de pe Luna, este grija de a-si transforma fiica, Alexia, in vedeta. De foarte tinerica. Si aici nu mai vorbim de pozele alea de pe Facebook, unde copila se pupa-n gura cu nu stiu ce pseudocantacios, ci pornind chiar de la prima poveste de amor a fiicei ei. N-avea Alexia decat 14 ani si cinci luni cand s-a indragostit de fiul lui Omar Hayssam. Ca sa justifice iuteala in amor a fiicei, Esca sare in presa cu prima ei iubire, Bogdan, baiatul cel mare al lui Alexandru Arsinel. Cica s-a iubit cu el tot liceul, dintre-a noua pana intr-a doi’spea. Adica, graba la pupat se mosteneste, cam asta era explicatia Escai. Ei, de atunci, biata Alexia a devenit o imagine manageriata de mama-sa pentru a fi, cu orice pret, in atentia publicului. Un pui de vedeta, care musai trebuie sa fie urmatoarea diva. In acest scop, totul e bun, de la fuste de-o palma, la pupaturile invatate din filme de adulti postate fara rusine oriunde suporta netul. Jalnic, sa tragi pe copilul tau…

A doua preocupare a Escai este aceea de a nu pierde nici un chef, party, chermeza la care este invitata, fie ea in tara sau peste hotare. Beneficiind inca de pe urma faimei care i-a creat-o Sarbu, aceea de jurnalist cu influenta (vorba aia, lucreaza la Pro, a condus o revista glossy si are mereu noi proiecte care mor in fasa). Este, cum sa spunem, un fel de accesoriu pentru ca petrecerile sa fie cat mai VIP. Usor-usor, Esca a devenit un fel de decor al acestor petreceri, dar nu mai are mult pana o sa ajunga mascota acestor chefuri cu staif. Noua ei pozitie ma face sa ma gandesc, involuntar, la gastile de jurnalisti scapatati care participau la orice eveniment, desi n-aveau unde publica un rand. Acestia erau porecliti piscotari…