Posesorii de PFA si-au luat si ei teapa

Guvernantii au fentat, in noul Cod Fiscal, promisiunea eliminarii platii contributiilor CASS si CAS pentru PFA-uri si toate activitatile independente.

Din proiectul de modificare publicat in Monitorul Oficial lipseste o facilitate promisa romanilor care obtin venituri din profesii liberale, drepturi de proprietate intelectuala, alte activitati independente: aceea de a nu mai plati contributii la asigurari de sanatate si pensie. Ceea ce inseamna ca aceasta categorie va achite si in viitor o contributie CAS raportata la venitul net realizat (al carei cuantum va fi de 25% de la 1 ianuarie 2018) si o alta contributie CASS raportata la nivelul salariului minim – care va fi de 10% de la inceputul anului viitor si asta in conditiile in care acest salariu ar urma sa creasca in 2018 de la 1.450 la 1.900 de lei. Si, atentie, aceste impozite vor fi platite inclusiv de cei care, in paralel cu activitatile independente, sunt si salariati, deci isi platesc oricum cele doua contributii sociale. Culmea este ca persoanele din aceasta categorie erau scutite de plata celor doua contributii in nota de fundamentare a proiectului de modificare a Codului Fiscal, dar cum facilitatea nu a fost inclusa in proiectul propriu-zis si aceasta promisiune a guvernantilor s-a dovedit a fi o alta minciuna.