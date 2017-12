”Portocalele” Justitiei se cearta pe Facebook

Doi dintre demnitarii grei ai statului, ministrul Justitiei si procurorul general al Republicii, nu au gasit un birou unde sa discute despre modificarea legislatiei judiciare si se razboiesc ca doua chivute isterice pe Facebook.

Dat fiind functiile detinute, Tudorel Toader si Augustin Lazar ar trebui sa fie c…sii Justitiei. Unii la auzul carora magistratii si romanii sa ciuleasca urechile si sa ia aminte la orice vorba spusa. Nu se intampla asa si asta pentru ca respectivii nu sunt capabili nici sa se certe in public ca lumea – cu motivatii/argumente serioase si competente – si nici sa cada la pace in particular, punand astfel capat circului din Justitie. Desi nu mai sunt la prima tinerete, cei doi s-au lasat prada pornirilor adolescentine si prefera sa-si regleze conturile ca doi internauti puberi. Critica Lazar modificarile votate de parlamentari, top si Toader pe Facebook de unde il ameninta pe procurorul general cu gestionarea banilor destinati Parchetului General de catre Ministerul Justitiei. ”Subordonare politica!”, tipa Lazar – evident, tot pe Facebook. Ridicolul nu ucide, dar in cazul dat distruge orice urma de credibilitate si respectabilitate a Justitiei romanesti. Nu este posibil ca doi dintre pilonii sistemului, ministrul de resort si procurorul general, sa se certe ca doua cate in loc sa se aseze la masa si sa discute, cat se poate de serios si responsabil, cum se poate aduce Justitia pe calea cea buna. Una care sa-i impiedice pe magistrati sa mai faca abuzuri si care sa nu le permita politicienilor sa-si bage coada in dosare si procese. Abia atunci Tudorel Toader si Augustin Lazar ar demonstra ca sunt ”portocalele” Justitiei si nu doua nuci trecute si sfrijite care nu au gasit nimic mai bun de facut decat sa-si etalaze frustrarile pe Facebook.