Porsche diesel, interzis in Elvetia

Modelele Cayenne, echipate cu astfel de motoare, nu vor mai putea fi inmatriculate in aceasta tara, a anuntat Autoritatea federala rutiera (OFROU).

Masura este una temporara si vine dupa scandalul provocat de manipularea emisiilor poluante, vizand doar masinile Porsche cu motoare diesel de trei litri. Proprietarii de modele Cayenne deja inmatriculate vor putea circula in continuare, dar vor trebui sa respecte normele de poluare reglementate in Elvetia. Evident, nu li se spune, concret, ce ar putea sa faca. Luna trecuta, Ministerul german al Transportului a ordonat rechemarea la service a aproximativ 22.000 de autovehicule Porsche Cayenne si Macan diesel dupa descoperirea unui sistem software care permitea reducerea emisiilor poluante, desi motoarele 3.0 TDI au cea mai scazuta clasa de emisii pentru motoare diesel si sunt conforme cu standardul Euro 6. Producatorii auto sunt nemultumiti pentru ca au fost incurajati sa dezvolte motoare pe motorina si au investit miliarde pentru asta. Masinile diesel sunt aratate cu degetul in UE, chiar daca reprezinta peste 40% din intregul parc auto comunitar(37% in Romania). Este afectat si segmentul premium, la BMW dieselul reprezinta 81% din vanzarile europene, iar la Mercedes, 71%.