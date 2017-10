Porno la liber, pe Facebook

De obicei, daca pui o poza ceva mai deocheata pe FB, imediat esti raportat si contul blocat. Cu toate acestea un grup cere se crede mai smecher, din Marea Britanie, sfideaza aceasta pozitie a facebook si posteaza pornografie la greu. Si la liber, minorii nu au decat sa faca un “click”.

Grupul se numeste „UK Sexy Singles Come and Mingle” (adica “Persoane singure si sexy din UK: Veniti si simtiti-va bine”) si este format din minimum1500 de persoane. Ei distribuie poze indecente si explicite in fiecare zi de miercuri. La descrierea paginii scrie: „Buna ziua si bine ati venit in grupul persoanelor singure din UK, casa distractiei si a iubirii” si se dau chiar si informatii referitoare la activitatile desfasurate de utilizatorii grupului: „Un loc perfect pentru a te distra, a flirta, a vorbi, pentru a te bucura de cateva jocuri si poate pentru a-ti gasi jumatatea”. Cu toate acestea, un om din interior a spus ca desi grupul se declara a fi pentru oameni care isi cauta jumatatea, acesta este de fapt un „stream” constant de pornografie, pe care oricine il poate viziona. El a mai adaugat ca „a intrat in grup cu un profil fals, fara poza sau detalii despre el si a fost acceptat imediat, deci nimeni nu verifica daca participantii sunt minori sau nu”. Asa ca minorii intra la greu. De data aceasta, politia a intrat pe fir, inainte ca administratorii Facebook sa apuce sa ia masurile necesare.