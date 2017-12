Porcul Soros

Janos Pocs, parlamentar al partidului Fidesz (aflat la putere in Ungaria), a postat pe Facebook fotografia unui porc parlit pe care scria ”O VOLT A SOROS!!!”, ceea ce s-ar treduce ”A fost randul lui” dar si ”A fost Soros”.

”Pofta buna”, a comentat Parlamentarul. Potrivit presei maghiare, publicarea fotografiei a generat numeroase comentarii, inclusiv in ziare americane precum New York Times sau Miami Herald, care au relatat ca Open Society Foundations a lui George Soros a interpretat mesajul scris pe porc drept un atac antisemit la adresa miliardarului de origine maghiara. Pocs a explicat ca nu el a facut fotografia ci i-a fost trimisa de niste prieteni si ca ea nu trebuie pusa in legatura cu Soros pentru ca ce era scris pe animal facea referinta la expresia crescatorilor pentru a desemna un animal ce urmeaza sa fie sacrificat. Incidentul survine la cateva luni inainte de alegerile legislative maghiare, prevazute pentru primavara lui 2018, in conditiile in care premierul Viktor Orban denunta regulat influenta lui George Soros in tara sa. In iulie, Orban l-a acuzat direct pe Soros ca pune la cale proiectul unei ”noi Europe musulmane”, adaugand ca Bruxelles-ul ”este sub influenta lui George Soros”. De altfel, Parlamentul maghiar a adoptat o lege care inaspreste controlul asupra ONG-urilor care beneficiaza de finantari straine, vizand in special organizatiile sustinute de Soros.