Ponta sapa, alaturi de PNL, gropi pentru Dragnea si Tariceanu

”Pro Romania” lui Ponta si PNL cer impreuna revocarea lui Tariceanu si Dragnea.

Liderul ProRomania Daniel Constantin a anuntat, ieri, ca formatiunea sa ”se aliaza” cu liberalii in demersul acestora de schimbare a Regulamentului Camerei Deputatilor in vederea debarcarii din functia de presedinte a lui Liviu Dragnea. Cum insa Daniel Constantin are propriul sau razboi cu Calin Popescu Tariceanu, acesta doreste extinderea operatiunii de revocare si la nivelul conducerii Senatului. ”Propunerea noastra este sa extindem aceasta forma si la nivelul Senatului pentru ca si acolo trebuie sa existe. Noi nu facem o schimbare de regulament pentru un om si atunci cred ca aceasta regula democratica trebuie sa existe si la nivelul Senatului, nu numai la nivelul Camerei Deputatilor”, a declarat Constantin, dupa intalnirea cu liberalii. Iar daca tot s-au inteles in privinta debarcarii lui Dragnea si Tariceanu, parlamentarii Pro Romania ar putea sustine si motiunea de cenzura a PNL, contrar afirmatiilor facute, miercuri, de Victor Ponta. Un Ponta care ar putea, la o adica, sa se abtina daca are o jena sa voteze contra Guvernului Tudose. Cert este ca Pro Romania va anunta astazi daca este sau nu cu PNL si la motiune.