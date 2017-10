Ponta, n-o mai freca. Pune osul la treaba!

Domnul Victor Viorel P. a schimbat traseul declaratiilor si a ajuns in zona penibilului. Nimic din ce a promis pana in prezent, si a promis multe, nu s-a mai intamplat. S-o fi luat cu una, cu alta, caci zbaterea politica e intensa si frecatul dudei necesita si timp, si talent. Promisese, la un moment dat, ca el nu isi va ataca niciodata fostii colegi si partidul care i-a dat o mangaiere pe freza si un fotoliu care sa-i satisfaca vanitatile de pusti obraznic, dar cu perspective. Si ce daca a promis?

Nu e Victoras omul care sa se lase doborat de o promisiune. Se incalca ele promisiunile de iubire eternela si de dragoste fara frontiere, juramintele de casnicie, alea depuse de ministri si cele lasate amantelor, darmite astea cu amor de partid.

Cum se picura otrava

Nu stiu ce intelege domnul Victor Viorel P. prin partid. Ma refer la cel pe care l-a abandonat. Al lui, o butaforie inventata cu Daniel Constantin, inca nu a convins pe cineva. Si nici nu cred ca o va face prea curand. Mai degraba deloc. Dar nu este zi in care el sa nu se lanseze in peroratii ieftine, cu iz de intelepciune, exact la adresa lui Dragnea. Nu altul, vreun necunoscut, ci acel Dragnea care este asimilat PSD. Iar daca nu e Dragnea, macar PSD sa fie, ca sa inteleaga lumea unde bate. Daca Romania a ignorat Congresul Partidului Comunist Chinez, iata, un moment remarcabil care trebuie fructificat. Si de ce sa lipseasca din discursul lui de pe Facebook numele lui Dragnea? Nu ii pune in carca vreo vina, dar, pentru cunoscatorii cu tinere de minte, Dragnea este cel care vizitat China si a promis de toate. Nimeni, acum, nu mai stie cu exactitate ce s-a ales de promisiunile facute chinezilor, dar uite ce bine da numele lui in context. Cine a promis ca face si drege si, acum, ca om politic important, se face ca a uitat de congresul ala? Dragnea! Nu spun ca Victoras nu ar fi talentat la trucuri, dar smecheria asta cu picuratul otravii e deja fumata.

Liturghii politice pe Facebook

Cine lanseaza aberatii in mediul public? Tot Dragnea, cugeta domnul Victor Viorel P, caci impozitul pe gospodarie, impozitul pe cifra de afaceri si TVA split sunt toate atacuri la mediul de afaceri. Poate ca n-o fi avand Dragnea foarte mult talent la politici fiscale si bugetare, dar sa-l lauzi cu atat tupeu pe Gelu Diaconu, fostul sef al ANAF, omul care mai avea putin si arunca Romania in aer cu deciziile lui, e o chestie de razbunare prosteasca. Pe cine? Ori pe Dragnea, ori pe PSD, ca amandoi dau bine cand trebuie sa verse Victoras ceva venin pe Facebook. Nimic din ce face PSD nu mai e bun si deciziile luate sunt contradictorii. De ce? Pentru ca partidul pe care l-a tras in piept cu ifosele lui de muierusca starnita si neterminata trebuie terfelit binisor. Asta, probabil, pentru ca a promis ca nu il va ataca. Ar putea Ponta sa redreseze lucrurile cumva in Romania? Poate ca da, dar asta insemna sa faca ceva concret, el si partidul lui. Sa puna osul la treaba. Pai si atunci, cine sa mai apara la televiziunile care viseaza rating cu el in prim-plan? Cine sa mai tina liturghii politice pe Facebook? Cine sa mai critice, grosolan sau cu o ironie prost escamotata, partidul caruia i-a intors spatele? Sau macar pe Dragnea, daca-i vine bine la mana? Asta, in conditiile in care alti pacienti din randul intai stau la coada si-si asteapta randul: Iohannis, Basescu, Orban si altii aidoma lor. Si chiar Ponta.