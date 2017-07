Pomohaci pleaca din Biserica, dar ramane pe scena

Preotul Cristian Pomohaci, cercetat de Parchetul General pentru ca ar fi incercat sa corupa sexual un adolescent de 17 ani, a depus o cerere de autosuspendare din preotie, invocand motive medicale. Astazi este ultima zi, din 30 pe care le-a avut la dispozitie, in care Pomohaci mai poate aduce probe care sa-i demonstreze nevinovatia. Pana acum nu a adus niciuna.

In caz contrar, joi se declanseaza cercetarea Consistoriului eparhial, a anuntat Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Patriarhiei. Desi cazul lui Pomohaci a fost preluat de Parchetul General, parintele-cantaret are concert in judetul Sibiu, duminica la Festivalul din Jina, unde este chiar cap de afis. Primarul localitatii a explicat ca “oamenii l-au tot cerut la concerte”, contractul a fost semnat inainte de izbucnirea scandalului, iar Pomohaci “vine aici pe riscul lui”. Edilul nu se teme ca Pomohaci va fi huiduit, pentru ca oamenii sunt „toleranti”. Chiar asa: dupa ce a fost primit cu aplauze de sustinatori la intrarea Arhiepiscopiei din Alba Iulia si cu ovatii la un concert in Mures(unde si primarul a dat dedicatii pe sute de lei preotului cercetat penal)Cristian Pomohaci paraseste, ce-i drept, viata monahala, dar are sanse sa ramana vedeta de festival.