Pomana la PNL: functii grase pentru looseri

Ca sa nu ramana repetenti o seama de liberali, care desi sunt mari scule in partid au ratat in toamna Parlamentul, penelistii ii baga in diverse comitete si comitii pe looserii Teodor Atanasiu, Anca Boagiu si Sulfina Barbu.

Destinatiile menite sa indulceasca amara pastila a esecului pentru cei trei reprezinta, evident, functii bine platite in institutii ale statului. Este vorba despre ANRE – unde conform deciziei luate ieri de conducerea PNL va ateriza Teodor Atanasiu, Curtea de Conturi – unde va fi ”detasata” Anca Boagiu si CNSAS – refugiul destinat Sulfinei Barbu. In mod previzibil, multi liberali lipsiti de compasiune fata de colegii ramasi de caruta au strambat din nas la impartirea pomenilor, dar in final BPN si-a impus voia. Ceva scandal s-a iscat si la atribuirea locului de viceguvernator ramas vacant la BNR dupa demisia lui Bogdan Olteanu, dar liberalul deja indicat de surse, Eugen Nicolaescu, si l-a adjudecat dupa ce a demonstrat ca isi negociase deja numirea cu PSD-ul. Iar cum remuneratia de partid de opozitie este mica, alte functii bugetare de lux nu au mai fost si restul liberalilor au ramas mofluzi.

Paruiala intre primele doamne liberale

Dupa ce si-a inghitit cum a putut mai bine amarul aproape cinci luni, fosta prima doamna a PNL, Alina Gorghiu, a sarit la ciuful urmasei sale la tronul PNL, Raluca Turcan. Asta dupa ce Turcan a spus ca PNL ”a fost praf” la alegerile din 2016, respectiv in perioada cand era carmuit de Gorghiu. Un lider nu are voie sa jigneasca partidul, a decretat Gorghiu, neuitand sa adauge si ca astfel de ziceri sunt superficiale, penibile si ridicole. Turcan nu a raspuns direct la afront, dar in schimb a anuntat ca ia in considerare o candidatura a sa la la sefia partidului – varianta exclusa, tot de ea, pana ieri.