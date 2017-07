Politistul ucis in gara. Sefa MAI: “agresiunea a durat 54 de secunde”

Au trecut ore grele pentru familia si colegii lui Sorin Vetezeu, politistul care a parasit aceasta lume dupa ce a fost injunghiat de mai multe ori, cu un cutit, pe peronul unei gari din judetul Suceava.

Inca se incearca sa se stabileasca exact ce anume l-a manat pe tanarul in varsta de 23 de ani, suspectul in acest caz de crima retinut deja de oamenii legii, sa comita oribilul gest. Ministrul de Interne a facut referire la o posibila ipoteza. “Pot sa va spun ca era o persoana cunoscuta cu antecedente penale, nu in Romania, in Spania, unde suferise doua condamnari ramase definitive. (…) in urma primelor declaratii a reiesit ca ura politia, ura uniforma“, a sustinut Carmen Dan, intr-o interventie telefonica la Digi 24.

Ministrul de Interne a adus in atentia opiniei publice un alt amanunt cutremurator – acela ca episodul care a lasat doi copii fara tata s-a derulat in mai putin de un minut. “Agresiunea a durat 54 de secunde, iar in gara era multa lume, deoarece treceau doua garnituri – una iesea din gara, alta iesea din gara”, a mentionat ministrul.

Sorin Vezeteu, ajutor sefului de post la Postul de Politie Trasporturi Feroviare Suceava, avea 38 de ani si lucra in politie de 15 ani.