Politistii mor degeaba

A fost nevoie ca inca un politist sa moara mizerabil si stupid, ca inocenta Carmen Dan cu aere de Gretchen ratacita la Interne sa-si aduca aminte ca parca ar fi ministru. Sorin Vezeteu, politistul ucis in gara Burdujeni, nu a murit la datorie. Nu este de datoria politistilor sa-si sacrifice viata pe altarul nesimtirii si incompetentei sefilor mari si mici, in jos si in sus pana la ministru, indiferent cum s-ar numi el si cat de „de-al casei” ar fi cu seful partidului.

Sorin Vezeteu a murit degeaba. Carmen Dan s-a repezit la condoleante. Ma rog, chestiune de protocol si de imagine, nu cred ca si de sinceritate. Si ce sa faca familia politistului cu ele? Sa le puna in rama?

Mai bine cu prastia

S-a dus seful Politiei Romane sa le explice copiilor lui Vezeteu ca si din cauza lui, ca si a altor sefi burtosi ascunsi prin birouri, si nu putini, tatal lor nu mai vine acasa? Ca nu au fost si nu sunt capabili sa conduca o institutie care se taraie pe cai de lemn? Agentul de la Burdujeni nu este primul politist care sfarseste tragic. Nu este nici primul care moare degeaba. De fiecare data, dupa un asemenea eveniment dramatic, fiecare ministru de Interne s-a agitat prin fata camerelor de filmat, sa vada populimea cum se preocupa el. Concret, insa, nu a facut nimic. Statutul politistului a fost modificat mereu, zice-se adaptat. Atat de bine, incat nici pana astazi politistul nu stie, concret, daca are vreo protectie cand foloseste armamentul din dotare. Parchetele militare trag cate patru, cinci ani de politistii care au folosit pistolul in actiuni, incat si acestia se intreaba daca nu mai bine strigau „huo” si trageau cu prastia.

Vorbim dupa ce muriti

Premierul Mihai Tudose i-a chemat pe politisti la discutii. A zis ca e de acord cu 4.000 de angajari. Si cu restul de 16.000 de care e nevoie cum ramane? Ar mai fi nevoie de 10.000 de masini, au cerut sindicalistii. De bani de benzina, de bani pentru intretinere, de armament modern si de salarii rezonabile. Si de un statut clar, care sa nu mai fie modificat odata cu schimbarea ministrului. Nu cred ca cererile politistilor se vor rezolva asa de repede. E dificil, sefii aia burtosi de prin birouri sunt si ei in vacanta, ce naiba! Si apoi, politica fara birocratie nu exista. Pana cand lucrurile se vor pune la punct, ministresa Carmen Dan va mai bate din pleoape si se va mira de tot ce se intampla sub ea. Iar politistii vor muri degeaba, pentru ca nimeni nu se gandeste inainte sa ia vreo masura. Intai se moare. Si abia dupa aia.