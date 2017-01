Politistii, calare pe taximetristii care fac preturi

Am scris zilele trecute cum vremea rea si ninsoarea i-au impins pe unii taximetristi ceva mai intreprinzatori sa-si mareasca tarifele dupa bunul plac. Ei bine, Politia s-a pus pe ei!

Ninsoarea si viscolul, plus un pic de polei si ceva frig, iata decorul ideal pentru ca unii taximetristi sa ceara nu cat arata aparatul, ci cat cred ei ca ar cam da clientul pe cursa solicitata. Astfel, au aparut curse refuzate, curse duble ca pret sau, de ce nu, triple. Practic, cursa cu taxiul devenise o adevarata aventura pentru bucuresteni! Serviciile de proasta calitate erau oferite la fiecare colt de strada. Noua ni se parea ca neregulile raman nesanctionate, cand colo auzim o veste buna. In week-end-ul trecut, mai multi politisti in civil s-au plimbat cu taxiul prin Bucuresti. Rezultatul? Cateva zeci de licente ridicate de la taximetristii care “faceau” preturi. De la cei de la Gara de Nord, pana la cei care isi fac veacul vanand fraieri in Centrul Capitalei, pe la Unirii si Universitate. Au mai fost sanctionati si cei care au refuzat curse. Conform legii, acestia au avut de platit de la 100 la 500 de lei.