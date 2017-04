Politista stripteuza

O politista a renuntat, fara pudoare sau regrete, la protejarea cetateanului pentru o meserie care ii aduce mai multa satisfactie si mai multi bani.

Da, politista este acum o dansatoare de succes in cluburile unde barbatii se inghesuie sa vada forme voluptuoase. Aceasta este noua slujba a Hannahei Havers, fosta politista, de 35 de ani. Femeia, mama a trei copii, nu mai are grija zilei de maine, castigand lunar nu mai putin de 5000 de lire sterline. Mai mult, ea spune ca in ultimul an, practic de cand nu mai este politista, relatia deteriorata cu sotul sau – la randul sau, ofiter de politie – s-a imbunatatit simtitor. „Meseria noastra este foarte stresanta iar mariajul nostru cam era pe duca. Viata mea e mult mai buna acum. Am clienti regulati care imi cer sa dansez pentru ei si chiar imi place enorm ce fac”, spune Hannah. Un dans privat de patru-cinci minute costand in jur de 40 de lire sterline, iar cel mai fierbinte vis al fostei politiste este sa-si deschida propriul club erotic. In plus, ea este incantata si pentru ca acum poate petrece mai mult timp cu cei trei copii ai sai: Christian, 11 ani, Harley, patru, si Madison, doi ani.

