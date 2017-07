Politist ucis intr-o gara suceveana. Reactia ministrului de interne

Caz socant in Suceava. Un om al legii a fost injunghiat in timp ce patrula in gara Burdujeni.

Atacat din spate si lovit de mai multe ori, inclusiv in zona gatului, cu un obiect taios, agentul a fost ranit foarte grav. In ciuda faptului ca s-a incercat zeci de minute salvarea sa, agentul sef de politie Sorin Vezeteu, ajutor de sef de post la Postul de Politie Transporturi Feroviare Suceava, a pierit. Politistul avea 38 de ani si era tatal a doi copii.

Drama a avut loc seara trecuta, iar cauzele care l-au facut pe suspect sa comita oribilul gest sunt inca neclare. Ce se stie este ca un barbat a ajuns pe mana oamenilor legii, in acest caz, faptul confirmat si de catre ministrul de Interne. “Suspectul a fost prins si este cercetat! Sunt alaturi de familia indurerata si de colegii din Politia Transporturi Feroviare ai agentului Vezeteu Sorin, ajutor sef post la Postul de Politie TF Suceava. Impreuna cu echipa de conducere din Ministerul Afacerilor Interne voi face toate cele necesare pentru a-i ajuta in aceste momente grele”, a transmis, printre altele, Carmen Dan, intr-un mesaj pe Facebook.

