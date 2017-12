Politist ranit in misiune. Ministrul de Interne si seful Politiei Romane merg la Iasi

La cateva ore de cand s-a produs agresiunea asupra agentului de politie aflat ca atat ministrul de Interne, cat si seful Politiei Romane au in plan sa mearga la Iasi, adica la spitalul la care a fost transferat omul legii ranit grav cu o sabie, in timpul unei misiuni.

De altfel, ministrul de Interne e deja in drum spre Iasi, aspect pe care l-a anuntat chiar seful Politiei Romane, in cadrul unei declaratii de presa avand ca tema cazul de la Radauti. “In aceasta dupa-amiaza voi ajunge si eu, vrem sa ne asiguram ca totul e pe un trend bun din punct de vedere al evolutiei colegului nostru”, a sustinut seful IGPR.

Totodata, Despescu a anuntat ca, din pacate, politistul ranit “este in stare foarte grava”. Si ca in momentul incidentului omul legii nu avea casca pe cap, desi o avea in dotare.

Va amintim ca agresiunea a avut loc in cursul diminetii, in timpul unor perchezitii.