Politist ranit cu sabia, in timpul unor perchezitii

Caz revoltator la Suceava. Un om al legii a fost ranit grav, in timp ce isi facea meseria. La momentul de fata este in spital.

Incidentul s-a produs marti dimineata, cand agentul de la Serviciul pentru Actiuni Speciale Suceava isi insotea colegii intr-o actiune in Radauti. Mai exact, a fost vorba despre mai multe perchezitii facute in cadrul unui caz ce are ca scop destructurarea unei grupari infractionale.

La un moment dat, un barbat l-a atacat pe omul legii cu o sabie, “ranindu-l foarte grav la cap si brat”, din cate au anuntat reprezentantii IGPR intr-un comunicat. Agresorul a ajuns sa fie imobilizat. Ulterior s-a aflat ca barbatul fusese arestat si, ulterior, plasat sub control judiciar pentru trafic de droguri, masura ultim mentionata fiind ridicata in toamna acestui an, mai exact in octombrie.