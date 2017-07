Politist mort in timpul serviciului, intr-un accident langa Vama Veche

Marea familie a politistilor sufera o alta pierdere grea, prin plecarea dintre cei vii a unui agent care si-a gasit sfarsitul intr-un cumplit accident rutier, produs in localitatea 2 Mai, aflata in apropiere de Vama Veche. Un jandarm a ajuns la spital.

Agentul-sef principal Ioan Colinel Hrisu lucra in cadrul Inspectoratului de Politie Vaslui, insa in vara fusese detasat la Biroul de Politie Vama Veche din judetul Constanta. Noaptea trecuta era in timpul serviciului, cand masina in care se afla, alaturi de un jandarm, a fost lovita in spate de un alt autovehicul. Accidentul s-a produs la iesirea de pe un drum lateral, anunta Politia Romana. Celalalt barbat aflat in masina de politie a fost ranit, ajungand pe mana medicilor.

Politistul Hrisu avea 53 de ani. Acasa il asteptau sotia si cei trei copii.

Ramane ca anchetatorii sa lamureasca exact cum anume s-a produs accidentul care i-a adus sfarsitul omului legii.

sursa foto: Facebook/Politia Romana