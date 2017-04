Politist bucurestean trimis in instanta. Acuzatia: santaj

Un reprezentant al legii ajunge in instanta, dupa ce procurorii anticoruptie au decis trimiterea dosarului in care aceasta e vizat de cercetari a fost trimis spre judecare Tribunalului Ilfov.

Anchetatorii il acuza pe Marian Daniel Popa, inspector de politie in cadrul Sectiei 26 din cadrul Politiei Capitalei, de santaj si spun ca in cazul de fata un om de afaceri e in ipostaza de martor.

Concret, din comunicatul facut public, joi, din directia DNA-ului, rezulta ca in rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarele aspecte:

“In perioada iulie 2015 – octombrie 2015, inculpatul Popa Marian Daniel a constrans un dezvoltator imobiliar (martor in cauza) sa ii remita, fie un apartament cu doua camere situat intr-un imobil aflat in constructie in localitatea Popesti-Leordeni, judetul Ilfov, fie o garsoniera dubla plus alte lucrari de constructie, ambele evaluate la o valoare de 45.000 euro, amenintandu-l pe omul de afaceri cu acte pagubitoare, respectiv efectuarea unor demersuri la institutiile abilitate ale statului care ar fi putut avea ca rezultat fie impiedicarea finalizarii constructiei, fie imposibilitatea instrainarii de catre acesta din urma a locuintelor respective.

Ca urmare a unor discutii purtate de inculpatul Popa Marian Daniel cu omul de afaceri, a fost stabilit faptul ca acesta din urma se obliga sa remita ofiterului de politie 36.500 euro, bani in schimbul carora, inculpatul Popa Marian Daniel urma sa renunte la toate intentiile sale legate de sesizarea institutiilor abilitate sa se pronunte cu privire la legalitatea imobilului respectiv.

La data de 16 octombrie 2015, inculpatul Popa Marian Daniel a primit de la omul de afaceri suma de 36.500 euro, actiune urmata de semnarea unui inscris sub semnatura privata intitulat “contract de despagubire”, incheiat pentru a da o aparenta de legalitate, moment in care s-a procedat la constarea infractiunii flagrante”.

