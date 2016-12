Ziua in care aflam numele premierului propus: Dragnea si Tariceanu, la Cotroceni

Peste aproximativ doua ore sunt mari sanse sa aflam numele primului-ministru pe care social-democratii, sustinuti de ALDE, i-l vor propune sefului statului, la consultarile comune pe care reprezentantii partidului lui Dragnea si al celui condus de Tariceanu si Constantin le vor avea, incepand cu ora 11, cu seful statului.

UPDATE 2: La finele discutiilor cu primul om in tsta, care au durat mai putin de o jumatate de ora, presedintele social-democrat a anuntat numele propunerii de premier, in persoana lui Sevil Shhaideh, fost ministru al Dezvoltarii. DETALII AICI.

UPDATE: Fix la ora stabilita, adica la 11, Klaus Iohannis i-a primit pe cei trei membri ai delegatiei PSD+ALDE, in speta pe cei trei lideri ai formatiunilor, Liviu Dragnea si, respectiv, Calin Popescu Tariceanu si Daniel Constantin, la consultari. Nu s-au facut declaratii, inainte ca presa sa iasa din sala.

—-

Dupa ce miercuri dimineata, adica in pragul consultarilor de la Cotroceni, seful PSD a primit un mandat “in alb” pentru sustinerea propunerii de premier, Liviu Dragnea si cei doi presedinti ai ALDE urmeaza sa ajunga la aceeasi masa a discutiilor cu primul om in stat. Dupa ce ii vor propune acestuia varianta pe care o vad potrivita pentru sefia Guvernului, urmeaza ca seful social-democratilor sa iasa si in fata presei cu acest nume. Ramane de vazut daca nominalizarea va corespunde vreunei variante vehiculate in ultimele zile in spatiul public, respectiv Gabriela Firea, Florin Georgescu, Marius Nica, Mihai Fifor ori Sorin Grindeanu, sau daca va fi vorba de un alt nume, cum, de altfel, a dat asigurari Dragnea insusi.

Pana atunci, va amintim ca dupa ce delegatia comuna PSD-ALDE va iesi de la consultarile pe tema formarii viitorului Executiv, in fata lui Klaus Iohannis vor ajunge, de la 12.30, liberalii, pentru ca la ora 14 Nicusor Dan si colegii sai din USR sa ajunga la randul lor sa aiba discutii cu presedintele, urmati fiind de reprezentantii UDMR (ora15).

Consultarile vor continua si joi, cu mentiunea ca sirul discutiilor nu va mai fi deschis de cei de la ALDE, cum se stabilise initial, ci de PMP, urmati fiind de reprezentantii grupului minoritatilor reprezentate in Parlament.