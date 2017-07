Ziua de 14 august e libera, in acest an, pentru bugetari

O decizie a Guvernului le prelungeste, practiv, angajatilor din sectorul public minivacanta de Sfanta Maria.

Printr-o hotarare luata in cadrul sedintei de joi, Cabinetul Tudose a stabilit ca ziua de 14 august – adica lunea de dinaintea praznicului Sfantei Marii (Sfanta Marie Mare) – sa fie libera pentru bugetari, in ideea sa se faca legatura cu week-endul precedent (12-13 august) si ziua de 15 august, despre care se stie deja ca e nelucratoare.

Bucuria salariatilor din sistemul public e doar partiala, in sensul in care trebuie sa aiba in vedere faptul ca Guvernul a transmis ca ziua libera in cauza va fi recuperata – fie in regim de program normal, sambata, 19 august 2017, fie “prin prelungirea corespunzatoare a timpului de lucru pana la data de 25 august 2017”.

E de mentionat faptul ca exceptie de la aceasta facilitate fac, printre altii, cei ale caror ramuri de activitate nu permit intreruperea lucrului, dar si magistratii care au stabilita data de 14 august drept termen de solutionare in procese.

sursa foto: stirilekanald.ro