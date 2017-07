Ziua Aviatiei. Presedintele n-a primit invitatie, Ministerul Apararii prezinta scuze

O situatie care multora le parea greu de crezut, daca nu aparea, practic, si o confirmare din directia unuia dintre ministerele actualului Guvern.

S-a intamplat joi, de Ziua Aviatiei, cand in Bucuresti a avut loc un show aviatic, dar si o ceremonie la Monumentul Eroilor Aerului, aflata in Piata Aviatorilor, prilej cu care s-au depus coroane de flori. In prima faza, se aflase -pe surse – ca primul om in stat nu ar fi primit o invitatie la ceremonial, motiv pentur care Presedintia nici nu ar fi trimis flori la monumentul in cauza.

Ulterior, din directia Ministerului Apararii a aparut o reactie. “Ministerul Apararii Nationale isi cere scuze pentru erorile aparute in transmiterea invitatiilor de participare la sarbatorirea Zilei Aviatiei Romane si a Fortelor Aeriene catre Administratia Prezidentiala si autoritatile publice centrale”, se transmite in comunicatul MApN. Aceeasi sursa transmite ca ministrul Tutuianu “a dispus in regim de urgenta luarea masurilor necesare eliminarii disfunctionalitatilor de natura birocratica ce au condus la crearea acestei regretabile situatii”.