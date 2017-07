Vrea premierul sa fie sef de partid? Tudose a dat un raspuns categoric

Varianta adusa in discutie de catre fostul lider social-democrat nu pare sa fie deloc luata in calcul de actualul sef al Guvernului, cel putin la momentul de fata, din cate a reiesit din raspunsul pe care l-a dat Mihai Tudose in cursul acestei zile, pe subiectul abordat de catre Victor Ponta seara trecuta, la un post TV.

“Nu, in niciun caz. Nu ma intereseaza asa ceva”, a dat asigurari Tudose in momentul in care s-a adus in discutie o eventuala intentie de a prelua sefia unui partid, in speta al PSD-ului, formatiune din care face parte prim-ministrul.

“Cred ca la un moment dat domnul Tudose va prelua conducerea PSD”, spusese fostul sef de la Palatul Victoria, in seara zilei trecute, adica in pragul sedintei Biroului Permanent National al PSD, intrunire de la care Liviu Dragnea a lipsit, fiind plecat din tara.

sursa foto: Facebook