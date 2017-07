Vizita la Kogalniceanu. Iohannis, “foarte placut impresionat” de profesionistii romani

Dupa mai putin de doua ore si jumatate de cand incepusera intrevederile trecute pe agenda deplasarii sale la Constanta, la Centrul Administrativ Mihail Kogălniceanu, presedintele a facut cateva declaratii in fata jurnalistilor.

A avut o intrevedere cu presedintele Comitetului Militar al NATO, generalul Petr Pavel, dar si cu militarii romani si straini aflati la baza militara. In legatura cu acest ultim aspect, Iohannis a facut cateva mentiuni. “Am avut ocazia sa ma intalnesc cu profesionistii romani, americani, britanici, piloiti, personal miliar, personal civil si am ramas farte, foarte placut impresionat. Toti au un nivel foarte, foarte bun de pregatire, sunt adevarati profesionisti, cred ca e un lucru foarte important pentru romani sa avem oamenii astia aici, care aduc o contributie insemnata pentru securitatea noastra”, a anuntat seful statului, in urma cu scurta vreme.

Klaus Iohannis a mai dezvaluit ca a vrut sa stie cum lucreaza militarii romani cu ai lor colegi din afara tarii aflati la baza militara constanteana. “I-am intrebat cum colaboreaza romanii cu americanii, cu britanicii si invariabil raspunsul a fost acelasi – colaboram foarte, foarte bine, suntem foarte foarte bine promiti de colegii romani, suntem foarte bine integrati. Lucru care m-a bucurat foarte mult si m-a facut sa ma simt mandru“, a conchis presedintele.

foto: Facebook/Klaus Ioahnnis