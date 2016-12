Viceprimarul clujean Horvath ajunge in instanta

Numarul 2 in cadrul primariei clujene, avocat de meserie, va ajunge in fata instantei, dupa ce procurorii anticoruptie, care o acuza de trafic de influenta si spalare a banilor, au finalizat rechizitoriul in cazul sau.

Anna Horvath e cercetata momentan sub control judiciar, neavand voie sa-si exercite activitatea in cadrul primariei Cluj, din cate au dispus anchetatorii DNA inca de la momentul impunerii acestei masuri.

In acelasi dosar va fi deferit instantei si omul de afaceri Zsolt Fodor, acuzat de cumparare de influenta si spalare a banilor. Dosarul va fi judecat de catre magistratii Curtii de Apel Cluj.

Iata ce precizeaza procurorii, in rechizitoriul intocmit in cazul de fata:

“In perioada februarie – mai 2016, inculpata Horvath Anna, in calitate de viceprimar al municipiului Cluj Napoca, si-a folosit influenta pe langa functionari publici din cadrul Primariei pentru urgentarea avizarii unor proiecte imobiliare in care inculpatul Fodor Zsolt avea interese economice.

Derularea acestor proiecte imobiliare presupunea obtinerea in prealabil a mai multor documente: eliberarea unor certificate de urbanism, confirmarea avizelor de oportunitate, concesionarea unei suprafete de teren, eliberarea autorizatiilor de construire etc.

La data de 13 mai 2016, pentru demersurile pe care le-a facut pe langa functionari cu atributii in domeniul urbanismului si autorizarii lucrarilor de constructii, inculpata Horvath Anna i-a pretins omului de afaceri procurarea si remiterea unui numar de 60 de abonamente (avand o valoare totala de circa 20.000 lei) la doua festivaluri de muzica, pe care sa le ofere ulterior ca stimulent voluntarilor care o sprijineau in cadrul campaniei electorale la alegerile locale.

Cele doua persoane au convenit sa disimuleze remiterea abonamentelor sub forma unui contract de sponsorizare, incheiat intre o societate administrata de inculpatul Fodor Zsolt si o firma „agreata” de inculpata Horvath Anna.”

sursa foto: Facebook/Horvath Anna