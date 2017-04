Vasilescu: Dragnea ar putea fi presedintele Romaniei

Daca tot nu a putut ajunge in fruntea Guvernului, Liviu Dragnea i-ar putea succede lui Klaus Iohannis la Cotroceni. O astfel de varianta – ca Dragnea sa candideze in 2019 pentru prima functie in stat – nu e deloc exclusa de catre unul dintre ministrii sociali-democrati din Guvern.

“N-am niciun dubiu ca, daca acest program de guvernare va fi dus pana la capat, atunci putem bifa ca ne-am respectat toate promisiunile pe care le-am facut electoratului si, de ce ce nu? Liviu Dragnea ar putea sa fie presedintele Romaniei”, a opinat Lia Olguta Vasilescu, luni seara, adica la cateva ore de cand a fost inregistrat la Senat proiectul Legii salarizarii, la postul public de televiziune.

In acest sens, social-democrata a adus in discutie faptul ca Dragnea “a muncit foarte mult” la programul de guvernare pe care il aplica, la momentul de fata, ministrii din Guvernul Grindeanu.

Ramane de vazut daca seful PSD va comenta in vreun fel declaratiile Olgutei Vasilescu.