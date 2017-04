Vasile Blaga a dat ochii cu procurorii DNA

Fostul sef al PNL-ului si, totodata, ex lider al PNL-ului discuta, la aceasta ora, cu procurorii anticoruptie.

Vasile Blaga a ajuns la DNA in urma cu scurta vreme, singur, fara un aparator legal. Pana la momentul de fata nu se stie nici in ce dosar este audiat, dar nici in ce calitate a ajuns fostul ministru de Interne in fata anchetatorilor anticoruptie, mai ales ca politicianul nu a dorit sa faca declaratii in fata presei, la sosirea la audieri.

Ramane de vazut daca la plecarea de la DNA, Blaga va face precizari cu privire la motivele pentru care a ajuns in fata procurorilor.

Vom reveni cu detalii!