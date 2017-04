USR-ul se adreseaza justitiei. Contesta o decizie AEP

Nemultumiti de decizia Autoritatii Electorale Permanente de a nu returna 640.000, suma invocata in privinta campaniei electorale, useristii se vor adresa instantei, cu o contestatie.

Anuntul in acest sens a fost facut, marti, chiar de catre liderul Uniunii Salvati Romania, care a tinut sa sublinieze ca USR-ul “considera ilegala” decizia Autoritatii, ca “motivul AEP este ca toate acestea nu au semnaturile olografe ale donatorilor, Google si Facebook!”, dar si ca “decizia demonstreaza ca AEP, precum vechii politicieni, nu poate concepe ca un partid poate strange putini bani de la multi donatori si obliga partidele politice sa ramana tributare marilor finantatori”.

Totodata, in mesajul sau postat pe Facebook, Nicusor Dan aduce in discutie faptul ca alesii enamului apartinand USR-ului vor “face amendamente astfel incat posibilitatea de a face plati electronice sa fie clarificata in legislatia in vigoare privind finantarea partidelor politice”.

sursa foto: Facebook/ USRNational