Urari de la politicieni, de Craciun

In timp ce unii romani au primit colindatori – care le-au adus in case traditionalele urari de Craciun, altii au avut ocazia sa afle ce le transmit si politicienii, de Nasterea Domnului.

Ca la fiecare mare sarbatoare, atat presedintele, cat si premierul, dar si alti actori ai scenei politice au adresat mesaje, cele mai multe pe retelele de socializare, in speta pe Facebook, in care au trecut ce au considerat ca ar fi mai potrivit in aceasta prima zi de Craciun.

Astfel au facut seful statului, aflat duminica la Sibiu, care a facut public un mesaj video, pe reteaua de socializare amintita, cat si fostul presedinte Basescu. Acesta din urma a adresat intr-o prima faza o urare, in cursul diminetii, -”Va doresc un Craciun cu liniste in suflet si bucurie alaturi de cei dragi”, pentru ca la cateva ore dupa aceea sa posteze o fotografie in care apare alaturi de sotie, de cele doua fiice, de sotul Ioanei Basescu, dar si de cei trei nepoti, in apropierea bradului impodobit.

O fotografie in care apare alaturi de sot si de mezinii familiei a postat, inca din ziua precedenta, si primarul Capitalei, cu urmatoarea urare: “Craciun binecuvantat! Cu pace in suflet, familia si prietenii adevarati aproape!”.

De asemenea, si seful PSD, Liviu Dragnea, a facut o urare inca din seara de Ajun, “Craciun fericit!”, la care a adaugat un post scriptum intr-o nota optimista: “Mosul sa va aduca numai cadouri frumoase!”.

Si tot in Ajunul Craciunului a transmis urarea sa si Dacian Ciolos: “Craciunul a fost intotdeauna pentru mine o sarbatoare in care Credinta, renascuta mereu, s-a intrepatruns cu puritatea sufletului de copil, cu protectia si iubirea parinteasca. (…) Nasterea lui Hristos sa ne lumineze calea! Amin!”

Urari de Craciun au adresat, printre altii, si fostul premier Ponta, sefa interimara a PNL, Raluca Turcan, dar si numarul 1 in cadrul USR, Nicusor Dan.