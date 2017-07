Unde a fost Dragnea in concediu: am fost in trei tari, cu mii de romani

Intrebat, la finele conferintei de presa de dupa sedinta de circa trei ore a Coalitiei, unde a fost in recent incheiatul concediu, seful PSD a raspuns, in prima faza, ca ce s-a aratat la o televiziune n-a fost tocmai real.

“N-am fost acolo unde s-a aratat (…) am fost in trei tari, cu mii de romani”, a punctat Dragnea, aflat pe picior de plecare din sala in care a prezentat presei, alaturi de Calin Popescu Tariceanu, concluziile sedintei Coalitiei.

Printre subiectele avute in vedere, la aceasta reuniune, la care au fost prezenti premierul, dar si mai multi ministri, s-au numarat – va amintim- proiectul Legii pensiilor speciale, dar si eventualitatea convocarii unei reuniuni extraordinare a Parlamentului.