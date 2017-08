Un secol de la Batalia de la Marasesti. Iohannis si Tudose, la ceremonia comemorativa

La finele acestei saptamani ne amintim de sacrificiul facut de eroii natiei, in Primul Razboi Mondial, din dragoste pentru tara.

In acest sens, in orele urmatoare, va fi organizat un eveniment destinat comemorarii a 100 de ani de la inceputul Bataliei de la Marasesti, la care vor fi prezenti atat seful statului, cat si cel al Guvernului. Mai exact, Klaus Iohannis si Mihai Tudose vor participa la Ceremonia comemorativa ce va fi organizata, in cursul serii, la Mausoleul Eroilor, amplasat in orasul vrancean.

Evenimentul este programat sa inceapa la ora 20, cu un ceremonial militar, urmat de decorarea drapelelor de lupta ale unitatilor militare, de depuneri de flori si nu numai. Totodata, presedintele Iohannis va sustine o alocutiune, inainte de a vizita Mausoleul, din cate figureaza pe agenda publica a sefului statului.