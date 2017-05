Un nou incident armat in Bucuresti: Un barbat s-a impuscat in plina strada!

Un nou caz socant a fost inregistrat in Capitala, la cateva ore dupa ce un sot si-a impuscat mortal tanara sotie, in incinta unei agentii de transport de pe raza sectorului 5.



UPDATE: Cele mai recente informatii in acest caz indica faptul ca barbatul a pierit. Din cate anunta televiziunile de stiri, acesta ar fi fost ofiter SPP.

La fata locului au ajuns anchetatorii, care au izolat perimetrul si au inceput sa adune probe, in incercarea de a elucida acest caz.

De aceasta data este vorba despre un barbat care s-a ranit grav dupa ce s-a impuscat in plina strada. Incidentul a avut loc undeva in zona Tineretului. Din primele informatii, omul a ajuns in stare grava la spital.

Pana la momentul de fata nu se cunosc detalii cu privire la motivele care l-au impins pe barbat sa-si faca rau. Din cate au povestit martorii, omul ar fi coborat dintr-o masina in care se afla si, in secunda urmatoare, s-ar fi impuscat

