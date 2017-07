Un deputat PSD si-a anuntat deja intentia de a candida la prezidentiale

O prima initiativa de a candida la prezidentialele din 2019 a devenit deja cunoscuta opiniei publice – cu aproximativ doi ani inaintea urmatorului scrutin pentru prima functie in stat.

Iar aceasta intentie a fost manifestata chiar din tabara PSD, de catre Liviu Plesoianu, deputat care face parte din Comisia parlamentara ce verifica unele aspecte privind prezidentialele din 2009 si care pare hotarat sa-si concretizeze ideea.

Parlamentarul a facut, in prima faza, acest anunt pe Facebook, prin intermediul unui comentariu venit in chip de raspuns la o intrebare adresata in acest sens: “am luat aceasta hotarare. Am intrat in politica pentru a propune un alt Drum – drumul Vindecarii, in locul drumului Dezbinarii, drumul Oamenilor Liberi, in locul drumului clonelor teleghidate. Hotararea mea este ferma!”.

Dupa cum era de asteptat, ideea a iscat un sir de pareri si discutii – pro, dar si contra initiativei exprimate de catre Liviu Plesoianu, pe final de saptamana.

sursa foto: Facebook/Liviu Plesoianu