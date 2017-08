Un deputat PSD il eticheteaza pe ministrul Justitiei: “atletul absolut al fugii de decizii”

Unul dintre social-democratii aflati in actualul Legislativ – si tocmai in Comisia parlamentara ce face verificari privind prezidentialele din 2009 – nu face un secret din faptul ca nu vede cu ochi buni unele decizii ale oficialului guvernamental aflat in fruntea Justitiei.

Iar acest lucru reiese cat se poate de clar dintr-o comparatie pe care o foloseste intr-o analiza pe care a facut-o, miercuri, pe pagina sa de pe o retea de socializare, dupa ce Toader a anuntat ca va avea o discutie cu Procurorul General, inainte de a se decide daca va sesiza Inspectia Judiciara pe tema documentelor cerute de Comisie Parchetului General.

“Tudorel Toader – acest Usain Bolt care alearga invers, atletul absolut al fugii de decizii… (…) Domnul Tudorel Toader, suparat ca Procurorul General face apel la CSM in privinta solicitarilor Comisiei de Ancheta, face si domnia sa apel – la Inspectia Judiciara… Prin urmare, desi suparat ca Procurorul General nu isi ASUMA o pozitie si fuge repede sa-l SCAPE CSM, ministrul Justitiei nu isi ASUMA la randul sau o pozitie si fuge repede sa-l SCAPE Inspectia Judiciara…”, noteaza, printre altele, Plesoianu, pe pagina sa de Facebook.

sursa foto: Facebook/liviu.plesoianu