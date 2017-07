Un afacerist si un fost deputat, ex-vice al CJ Teleorman, la DNA

Au venit, au discutat cu procurorii si, dupa circa o ora, au plecat, fara sa doreasca sa faca declaratii in fata presei.

Omul de afaceri Marian Fiscuci, primul patron al Tel Drum si considerat drept un apropiat al actualului lider al PSD, dar si fostul deputat social-democrat si ex-vicepresedinte al Consiliului Judetean Teleorman, in perioada 2008-2009.

“Am spus ca nu declar nimic”, le-a spus afaceristul jurnalistilor. “Nu ma simt bine (…) chiar nu ma simt bine, multumesc frumos”, a declarat si fostul parlamentar Simionescu.

Prezenta celor doi la DNA vine dupa dezvaluirile facute publice din directia Rise Project si pe fondul aflarii informatiilor ca DNA-ul are in lucru doua dosare, ambele “in rem”, ce tin de aspecte aparute in respectiva investigatie.