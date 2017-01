Ultima declaratie ca premier si planurile lui Ciolos, dupa plecarea de la Palatul Victoria

In cadrul ultimei sale adresari publice in calitate de prim-ministru, pe langa chestiunile ce tin de activitatea Guvernului sau, pe care a tinut sa le expuna, Dacian Ciolos a dezvaluit si ce anume planuieste sa faca, o data ce nu se va mai afla in fruntea echipei de la Palatul Victoria.

Pe fondul activitatii intense din Parlament, mai exact al audierilor pe banda rulanta din comisiile de specialitate, in urma carora toti cei 26 viitori ministri au primit unda verde in vederea investirii, inaintea votului de investitura din plen, Ciolos a facut un “scurt bilant”, amintind ca o evaluare a activitatii Executivului sau a mai fost facuta si la implinirea unui an de la instalarea acestui guvern tehnocrat, adica in noiembrie anul trecut. “Am beneficiat si de o sustinere politica relativ volatila in Parlament, ceea a ingreunat luarea unor decizii”, a tinut sa sublinieze Ciolos, dupa ce a trecut in revista momentul instalarii Cabinetului tehnocrat, pe fondul manifestarilor de strada si al demisiei precedentului Executiv.

Cu referire la viitorul sau, Ciolos a lasat sa inteleaga ca inca nu a luat o decizie, dar s-a declarat deschis sa aiba discutii cu reprezentantii celor doua partide care au sustinut Platforma Romania 100, si anume cu PNL si USR. “Am invatat foarte multe in acest an, in primul rand din criticile indreptate spre Guvern (…) Personal, am avut o sansa extraordinara de a putea sa-mi servesc tara”, a anuntat Ciolos miercuri la amiaza, de la Palatul Victoria.

Detaliind pe acest subiect, actualul sef al Guvernului spune ca planuieste sa-si valorifice experienta acumulata – “in interesul public”. Dar ca momentan nu a luat o hotarare concreta. De un lucru a putut asigura opinia publica – nu are in plan sa plece din Romania. “Nu mi-am pus problema sa parasesc tara, pentru ca nu am de ce (…). Intentionez sa raman in tara si sa gasesc modalitatea cea mai buna de a ma implica – inclusiv public – pentru a-mi folosi experienta pe care am castigat-o, sigur si in masura in care va exista sustinere pentru acest lucru”, a mentionat premierul in exercitiu, care a mentionat si ca “nu exclude” o eventuala implicare in politica.