Udrea scapa de controlul judiciar in “Gala Bute”

O veste buna pentru Elena Udrea, din directia instantei, la cateva zile de cand visul acesteia de a obtine un nou mandat de deputat – ca independent – s-a naruit.

Este vorba despre o decizie definitiva a Curtii Supreme, luata marti, conform careia fostul ministru al Turismului scapa de masura controlului judiciar impusa in dosarul “Gala Bute”.m Concret, instanta a respins contestatia procurorilor fata de revocarea masurii. Doar ca Udrea mai are astfel de masuri restrictive, impuse in alte doua dosare in care a intrat in vizorul procurorilor anticoruptie, motiv pentru care inca se vede nevoita sa se prezinte constant la sediul politiei, conform programului stabilit cu oamenii legii.

Chiar si asa, faptul ca scapa de controlul judiciar in “Gala Bute” ii confera politicianului mai mult timp pentru a se concentra asupra proiectului asupra caruia are de gand sa se dedice, o data ce nu a prins un loc in noul Legislativ. (DETALII AICI).