Turcan cere, in numele PNL, demisii in alb in cazul Dragnea si Grindeanu

Mai nou, liberalii – prin vocea sefei interimare a formatiunii – considera ca o demisie in alb in cazul celui de-al treilea om in stat si, respectiv, al premierului ar fi o garantie de bunacredinta in cazul Legii gratierii.

“PNL solicita demisia in alb a domnilor Dragnea si Grindeanu. Aceasta este singura modalitate prin care presedintele Camerei Deputatilor si premierul Romaniei pot sa demonstreze ca nu sunt personaje intr-un joc ipocrit privind Legea gratierii”, a motivat Turcan ideea liberalilor, deputata adaugand ca, avand in vedere ca PSD-ul si ALDE au majoritatea in Parlament si “detin Guvernul”, isi pot determina parlamentarii “sa respinga gratierea pentru fapte de coruptie”.