Tudose, mesaj catre tinerii care fac internship-ul la Guvern: sunteti cu #insist!

Mihai Tudose le-a vorbit, luni dimineata, celor 100 de tineri selectati din cei peste 3.200 care au aplicat pentru cea de-a cincea editie a Programului oficial de Internship al Guvernului.

Programul – derulat, ca de obicei, pe perioada verii – a inceput luni si se va incheia pe 18 septembrie.

Premierul i-a intampinat, practic, pe cei 100 de tineri care, in urmatoarele luni, vor descoperi aspecte ce tin de functionarea unor ministere sau institutii subordonate administratiei publice centrale, cu doua indemnuri. Unul – sa nu intrebe din prima cand se incheie ziua “de lucru” si cealalta sa die “sacaitori”, adica sa adreseze cat de multe intrebari cu putinta, astfel incat sa profite pe cat de mult posibil de aceasta perioada de pregatire.

Nu in ultimul rand, premierul a facut aluzie la tinerii care au portestat in fata Palatului Victoria si la hastag-ul asosiat miscarii respective, si anume “#rezist”. “Va multumesc pentru faptul ca ati insistat. Afara sunt niste oameni cu #rezist, voi sunteti cu #insist. Vreti pe partea astalalta a cladirii. Nu o sa va fie usor. Va sugerez sa nu fie prima intrebare la ministere sau pe unde veti fi gen ‘si noi la cat plecam acasa?’. Nu, stati cat puteti”, le-a transmis Tudose tinerilor aflati in interiorul Palatul Victoria.

sursa foto: Facebook/Guvernul Romaniei