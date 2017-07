Tudose a reactionat dupa hibele semnalate de jurnalista al carei baietel are cancer

O zi a trecut de cand jurnalista Magda Vasiliu semnala, printr-o postare ampla pe Facebook, ce batai de cap are cu birocratia din tara, in conditiile in care trece printr-o experienta greu de imaginat pentru orice parinte – copilul ei fiind diagnosticat cu cancer si aflat la tratament in strainatate – pana ce premierul sa ceara solutii de la responsabilul cu situatia de la Ministerul Sanatatii – Florian Bodog.

“Birocratia e ajunsa la cote extreme si in cadrul Ministerul Sanatatii. (…) Mai ales ca cei care se lovesc de aceasta birocratie sunt oameni bolnavi. 400.000 de hartii plimbate de la medicul de familie la specialist (…) Nu sunt sportivi de performanta cei aflati in situatia asta”, a conchis Tudose, in debutul sedintei de Guvern, dandu-i ministrului Sanatatii doua saptamani sa gaseasca solutii la birocratia din institutia pe care o conduce.

Bodog a anuntat ca a vorbit deja cu jurnalista. “Am luat legatura cu mama copilului, situatia este rezolvata”. “Sistemul e defect. Rau”, a replicat premierul.

“Vlad, baietelul meu a fost diagnosticat cu cancer acum 3 luni. De atunci sunt cu el la tratament in Ialia, o tara care l a primit instant. INTERNAREA DE URGENTA A COPILULUI MEU NU A FOST CONDITIONATA DE NICIUN ACT!! Vlad a fost internat, diagnosticat si a inceput chimioterapia fara sa am initial niciun document. (…) Cand italienii ii fac copilului meu analize din trei in trei zile ca sa se asigure ca e totul ok, Romania, tara mea, imi cere acte peste acte, avize si documente traduse, legalizate etc..Exista un teanc de hartii de la spitalul din Roma care atesta diagnosticul cumplit, toate parafate de somitati in oncologie pediatrica. Statul roman, conform unor legi de rahat, vrea aviz de la un oncolog din Romania!!! Adica, un aviz formal, fara valoare medicala, pt ca acel oncolog evident, nu va vedea copilul… N are cum! Pt ca nu sunt cretina sa l port prin aeroporturi, avion si cabinete medicale cand starea lui e una la limita! Nu am vrut sa l expun pe Vlad, nu vreau compatimire si nici mila! Nu am nevoie! Am nevoie doar ca cineva cu putere de decizie sa schimbe niste legi restrictive, facute parca la misto, interpretabile si care nu l ajuta pe cetateanul idiot ca mine, care cotizeaza zeci de ani degeaba! Pentru ca sunt sigura ca la fel ca mine au patit o multime de alti parinti, care in momentul in care pleaca sa si salveze copilul, nu se gandesc la birocratie, legi si chichite administrative care oricum n aduc nimic bun”, nota, miercuri, prezentoarea TV pe Facebook.